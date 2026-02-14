Il Mago del Cremlino | più che un film un documentario filosofico sui meccanismi del potere Interessante e stimolante ma figlio di questi tempi
Un film impegnativo, serio, che congiunge pragmatismo, narratività e senso del romanzo e che mi ha ricordato molto un altro film che sembra un documentario: "Apprentice. Alle origini di Trump" del 2024. Entrambi ambigui e generanti un effetto opposto a quello che si immagina; nel senso che si pongono apparentemente quale narrazioni critiche del potere e invece lo legittimano e lo celebrano. Putin esce valorizzato e giustificato da questo film quanto Trump da Apprentice. Jude Law bravissimo, ottima la ricostruzione del senso del reale e l'evocazione degli intrecci fra personaggi, esistenze e la grande Storia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
