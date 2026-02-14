Il Lido malato terminale Andrò a fare la barista

Il proprietario del Lido di Comacchio, dopo 32 anni di lavoro, ha deciso di chiudere l’attività e di cambiare strada. La sua decisione nasce dalla sensazione di aver perso ogni speranza di rilancio, mentre osserva il suo stabilimento ormai in rovina. Ora, ha intenzione di lavorare come barista per ricominciare da zero.

Comacchio (Ferrara), 14 febbraio 2026 – "Non vedo più un futuro nella mia attività, dopo 32 anni. Guardo il mio stabilimento, come fosse un relitto. Come fosse un malato terminale che ha bisogno di sostegno, comprensione e empatia. E mi duole pensare al mio futuro senza quel tratto di mare, di spiaggia, di terra", Federica Veronesi è la titolare del Bagno Isa, lido di Volano. Il mare si è mangiato tutta la spiaggia. Lo stabilimento sospeso nel vuoto. Sotto le onde che scavano ancora. Quando ha varcato la porta dello stabilimento? "Avevo 16 anni. I miei genitori acquistarono lo stabilimento balneare per dare un futuro a me e a mio fratello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

