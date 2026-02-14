Maria Perilli, madre di Stefano Feniello, ha urlato il suo dolore perché non ha ancora ottenuto giustizia dopo il disastro di Rigopiano. La donna, che ha perso suo figlio di 28 anni nel gennaio 2017, ha spiegato che i risarcimenti non possono ripagare la perdita di un figlio. Maria ha portato un mazzo di fiori alla tomba di Stefano, chiedendo risposte alle autorità.

Pescara, 14 febbraio 2026 – Maria Perilli, madre di Stefano Feniello: aveva 28 anni, è tra i 29 morti di Rigopiano. Il suo grido nell’aula del processo d’appello bis a Perugia è arrivato al cuore dell’Italia. “Il pianto dell’avvocatessa per l’assoluzione dell’ex sindaco per me è stato insopportabile, ce l’avevo proprio davanti. Non ho retto. Ma non ho detto niente contro la sentenza”. Strage di Rigopiano. "Piange chi è stato assolto, ma le lacrime devono essere per i nostri figli morti" (Video Crocchioni) Dieci imputati e dieci ore in camera di consiglio: tre condanne, 5 assoluzioni, due prescrizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il grido di Maria, mamma di Rigopiano: “Non abbiamo avuto giustizia. Risarcimenti? Un figlio non ha prezzo”

Maria Perilli, madre di Stefano Feniello, che aveva 28 anni e tra le 29 vittime della valanga di Rigopiano, denuncia che nessuno ha ancora fatto giustizia e ribadisce che nessun risarcimento può compensare la perdita di un figlio.

