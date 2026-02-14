Il generale Vannacci ha negato di aver mai incontrato Mario Adinolfi, smentendo le affermazioni fatte dall’ex deputato. La notizia è emersa mercoledì sera, quando le agenzie di stampa hanno riportato le parole di Adinolfi, che ha parlato di un rapporto stabile tra loro e di trattative in corso per un possibile passaggio.

Mercoledì sera. Le agenzie di stampa riportano questa dichiarazione dell’ex deputato Mario Adinolfi, ora alla guida del Popolo della Famiglia, movimento da lui fondato: «Con Vannacci c’è un rapporto consolidato, stiamo discutendo dei dettagli di questo passaggio». Sottinteso: passaggio del simbolo del suo partito, che consentirebbe a Futuro Nazionale, il neo partito del generale, di risolvere un bel po’ di problemi in vista delle Politiche del 2027 (in primis sulla raccolta delle firme) e di incassare anche i contributi che spettano per ogni componente di un gruppo parlamentare riferito a formazioni già presenti nelle elezioni precedenti (e il PdF lo è stato nel 2018 e nel 2022). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il generale Vannacci smentisce Mario Adinolfi: "Mai incontrato"

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha fatto un’uscita che sta facendo parlare.

Il generale Roberto Vannacci, noto per le sue posizioni controverse e recentemente eletto europarlamentare, si fa sfruttare come simbolo da Mario Adinolfi per raccogliere fondi, motivo per cui viene spesso associato alla raccolta di contribuzioni e finanziamenti per il movimento di estrema destra.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Vannacci rilancia la sfida: In campo anche da solo. E la Lega lo isola da Afd; Lunedì il faccia a faccia Salvini-Vannacci e il tentativo di frenarlo. Poi il leader dice ai suoi: lui è una parentesi; Vannacci, Cicalone smentisce le voci: Non mi candiderò con il generale. E apre al Pd. VIDEO; Soumahoro: Io con Vannacci? Una barzelletta, smentisco.

Vannacci, Cicalone smentisce le voci: Non mi candiderò con il generale. E apre al Pd. VIDEOLo YouTuber interviene in tv e spegne le voci su una possibile candidatura nel nuovo progetto politico del generale. Poi risponde anche all’ipotesi PD ... affaritaliani.it

Vannacci rilancia la sfida: In campo anche da solo. E la Lega lo isola da AfdL’ex generale non smentisce accordi di Fn con CasaPound. Il veto di FI: Così mai con noi in maggioranza ROMA – Mentre Roberto Vannacci minaccia di correre da solo, la Lega tenta il rilancio, pensa a ... repubblica.it

Radio Veneto24. . Mario Adinolfi, candidato a Padova alle prossime elezioni suppletive, lancia il re del gossip Fabrizio Corona nell’agone politico. Secondo Adinolfi che domenica depositerà in Corte d’Appello a Venezia le firme raccolte a supporto della candi facebook