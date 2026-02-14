Il drammatico salvataggio dopo l’esplosione del camion carico di bombole Portati via dalle finestre

Un camion carico di bombole esplode a Bibbiena, causando un’onda d’urto che ha fatto volare via diverse persone dalle finestre. La forte detonazione, avvenuta ieri nel primo pomeriggio, ha lasciato dietro di sé un quadro di distruzione e paura. Le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente, recuperando alcuni sopravvissuti tra le macerie e le macchine parcheggiate nelle vicinanze. La polizia sta ora cercando di capire cosa abbia provocato l’esplosione, che ha provocato anche danni alle strutture vicine.

Bibbiena (Arezzo), 14 febbraio 2026 – A ventiquattro ore dalla violenta esplosione che ha scosso Bibbiena nel primo pomeriggio di giovedì, iniziano a emergere i primi elementi tecnici utili a ricostruire l'accaduto. Le indagini sono affidate ai Vigili del Fuoco di Arezzo, impegnati a chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto lungo una strada residenziale del centro abitato, trasformata in pochi istanti in uno scenario di devastazione. Dalle prime verifiche, l'ipotesi più accreditata è quella di un incendio partito dal furgone coinvolto, probabilmente dalla parte anteriore del mezzo, in corrispondenza del vano motore.