Il dramma di Rebecca Passler | positiva al doping scopre il tumore della madre

Rebecca Passler, atleta italiana di biathlon, ha scoperto di essere positiva al doping proprio mentre affrontava la notizia della malattia della madre, un evento che ha sconvolto la sua vita. La giovane sportiva, già in difficoltà per il rischio di perdere la partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha ricevuto questa doppia batosta in un momento complicato. La scoperta del problema di salute della madre si è verificata in un periodo di grande tensione per Passler, che ha dovuto fare i conti con due sfide contemporaneamente.

Rebecca Passler, giovane biathleta italiana, ha vissuto una delle esperienze più difficili della sua vita: la positività al doping, che inizialmente sembrava costarle la partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, le ha rivelato anche una verità sconvolgente. Durante il controllo antidoping, la Passler è risultata positiva al letrozolo, un farmaco che sua madre, Herlinde Kargruber, stava assumendo per curare un carcinoma mammario. Durante un controllo antidoping out of competition, Rebecca Passler, biatleta di 24 anni, è risultata positiva. A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la campionessa di biathlon Rebecca Passler è stata sospesa cautelativamente dopo essere risultata positiva al doping. Si è contaminata con un cucchiaio di Nutella. La biathleta azzurra risultata positiva al letrozolo, farmaco usato dalla madre per curare un tumore che la ragazza ignorava. Rebecca Passler assolta dopo l'accusa di doping: tornerà a gareggiare a Milano Cortina.