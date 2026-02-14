Il difensore dei biancoverdi Andrea Fiscaletti | Dobbiamo ripartire dal gran secondo tempo che abbiamo fatto domenica contro il Termoli Il Castelfidardo deve provarci | Ad Ascoli senza paura
Andrea Fiscaletti, difensore del Castelfidardo, attribuisce la ripresa alla buona prestazione nella ripresa contro il Termoli. La squadra si prepara ora a scendere in campo ad Ascoli, dove affronterà l’Atletico, quinta in classifica, senza timori. I biancoverdi vogliono dimostrare di saper reagire dopo la partita precedente.
"Dobbiamo ripartire dal gran secondo tempo che abbiamo fatto domenica contro il Termoli". Lo pensa e lo dice Andrea Fiscaletti, il difensore di un Castelfidardo che si appresta a scendere domani ad Ascoli dove al Del Duca sfiderà l’ Atletico (5°). Il Castelfidardo è affamato di punti dopo due sconfitte di fila. I fidardensi, ultimi, vorranno vendicare la debacle dell’andata dove i bianconeri ‘passeggiarono’ al Mancini segnando sei gol. "Rispetto alla partita di andata sappiamo dove possiamo fare meglio - continua il terzino classe 2004 -. Siamo migliorati in vari aspetti anche se ci aspetta una partita difficile contro una squadra organizzata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sorrentino: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo»
Dopo la seconda sconfitta consecutiva, Alessandro Sorrentino ha sottolineato l’importanza di ripartire dalla ripresa del secondo tempo.
Castelfidardo. Il Termoli perde il difensore Hysaj
Il Termoli non scende in campo con tutti i suoi uomini.
