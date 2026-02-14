Il difensore dei biancoverdi Andrea Fiscaletti | Dobbiamo ripartire dal gran secondo tempo che abbiamo fatto domenica contro il Termoli Il Castelfidardo deve provarci | Ad Ascoli senza paura

Andrea Fiscaletti, difensore del Castelfidardo, attribuisce la ripresa alla buona prestazione nella ripresa contro il Termoli. La squadra si prepara ora a scendere in campo ad Ascoli, dove affronterà l’Atletico, quinta in classifica, senza timori. I biancoverdi vogliono dimostrare di saper reagire dopo la partita precedente.

"Dobbiamo ripartire dal gran secondo tempo che abbiamo fatto domenica contro il Termoli". Lo pensa e lo dice Andrea Fiscaletti, il difensore di un Castelfidardo che si appresta a scendere domani ad Ascoli dove al Del Duca sfiderà l’ Atletico (5°). Il Castelfidardo è affamato di punti dopo due sconfitte di fila. I fidardensi, ultimi, vorranno vendicare la debacle dell’andata dove i bianconeri ‘passeggiarono’ al Mancini segnando sei gol. "Rispetto alla partita di andata sappiamo dove possiamo fare meglio - continua il terzino classe 2004 -. Siamo migliorati in vari aspetti anche se ci aspetta una partita difficile contro una squadra organizzata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la seconda sconfitta consecutiva, Alessandro Sorrentino ha sottolineato l’importanza di ripartire dalla ripresa del secondo tempo.

