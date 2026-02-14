il dibattito sulla giustizia su sorteggio e correnti si infiammano i due fronti

Il dibattito sulla Giustizia si accende a causa delle proposte di riforma sul sorteggio e sulle correnti. Due gruppi opposti si scontrano sull’efficacia di queste misure, con discussioni che coinvolgono anche le modalità di selezione dei giudici. In aula, alcuni sostengono che il sistema attuale favorisca il clientelismo, mentre altri difendono la trasparenza introdotta dai nuovi criteri. La discussione si svolge senza insulti, puntando tutto sulle argomentazioni.

Rivoluzione copernicana. Un dibattito di merito, senza accuse incrociate, senza veleni ma con la forza delle idee. Seppur opposte. La ricetta non poteva che proporla Pluralismo e Dissenso, l'associazione guidata da Mario Zamorani. Sala della musica gremita: termometro bollente sul referendum della Giustizia. Parterre da grandi occasioni. Per il Sì, Alessandra Palma (avvocato, esponente delle Camere Penali) e Francesco Fersini (avvocato e vicesegretario di Forza Italia). Per il no, Marco Peraro (giudice della sezione penale del tribunale estense) ed Enrico Segala (avvocato e consigliere comunale del Pd); a moderare del Carlino.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato.

