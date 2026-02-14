Il Comitato Torri ABC | Bimbi per ore al gelo E il sindaco non c’era

Il Comitato Torri ABC denuncia che i bambini sono rimasti ore al gelo durante lo sgombero delle torri A e C, fatto che ha suscitato molte critiche perché il sindaco non si è presentato. La decisione di evacuare le abitazioni ha lasciato molte famiglie senza riparo in pieno freddo mattutino, mentre il palazzo si è fatto notte senza interventi apparenti delle autorità. La protesta si accende mentre le luci del grattacielo si spengono e le ultime famiglie vengono fatte uscire.

Mentre sul Grattacielo è sceso il buio, non si placano le voci della polemica sullo sgombero delle torri A e C, concluso nell'arco della mattinata di giovedì facendo uscire le ultime famiglie rimaste. A riaccendere gli animi, sono state le parole del sindaco Alan Fabbri che, tra comunicati ai giornali e post sui social, ha ricostruito le tappe di una giornata difficile sotto molti punti di vista. Interventi che non sono andati giù ai volontari del Comitato Torri ABC, che hanno risposto punto su punto attraverso un articolato documento. Lo scritto si rivolge direttamente al primo cittadino, mettendo in evidenza la sua assenza la mattina dello sgombero.