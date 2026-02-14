Il cimitero di carcasse di automobili rubate

Un grande deposito di vetture rubate, molte delle quali sono state incendiate, si trova a pochi passi dal centro commerciale Vulcano Buono. La discarica si estende tra rifiuti pericolosi di amianto e carcasse di automobili abbandonate, creando una scena di degrado e illegalità. La presenza di queste auto, spesso distrutte, mette in luce un problema di gestione dei veicoli rubati nella zona.

Un enorme cimitero di carcasse di automobili rubate, molte delle quali bruciate, sparse tra rifiuti di amianto, a pochi metri dall’entrata del centro commerciale Vulcano Buono. Questo il preoccupante scenario presentatosi nel corso di un sopralluogo avvenuto ieri, in località Boscofangone nei pressi di Nola, da parte del deputato Francesco Emilio Borrelli, l’attivista ecologista Alessandro Cannavacciuolo, insieme ad alcuni membri dell’associazione Volontari antiroghi Acerra. Una vera e propria bomba ecologica, più volte segnalata e denunciata, ma ancora lasciata all’incuria e in balia degli atmosferici, nell’indifferenza delle istituzioni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

La polizia ha condannato tre persone coinvolte in un giro di auto rubate e targhe contraffatte.

HO TROVATO UN CIMITERO DI AUTO STORICHE E NON, ABBANDONATE IN MEZZO ALLA CITTA'

