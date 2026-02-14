 Il cimitero del Verano dove i morti garantiscono il passato ai vivi

Il cimitero del Verano ha fatto notizia quando sono state ritrovate molte bare lasciate senza tomba, probabilmente abbandonate da anni. La scoperta ha sollevato dubbi sul rispetto delle norme di sepoltura e sulla gestione del sito. I resti ritrovati si trovano in aree non segnalate, creando confusione tra visitatori e familiari. Questa situazione mette in discussione il modo in cui si cura il ricordo dei defunti nel tempo.

“La morte è uno stato di perfezione, il solo alla portata di un mortale”, ha scritto Emil Cioran in “Squartamento”. Osservandolo dall’alto, in quell’indistinto punto in cui il verde dei cipressi si fonde con il bianco ormai opaco dei marmi, l’ocra dei mattoncini dell’ingresso a tre fornici e la fisionomia adiacente della basilica di San Lorenzo fuori le Mura, il cimitero monumentale del Verano si sublima in una architettura perfetta intrisa di languida malinconia. Incuneato nel costato del quartiere Tiburtino, davanti San Lorenzo, nel caos iridescente della movida dal quale si separa con le sue alte mura, il cimitero nacque sull’onda del celebre editto napoleonico di Saint-Cloud del 1804: l’imperatore francese aveva ordinato che tombe, luoghi di sepoltura e cimiteri venissero edificati fuori dai centri abitati, e questa previsione, in forza delle armate francesi, venne estesa nel settembre 1806 anche all’Italia, suscitando un vasto dibattito e una non meno vasta riprovazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

