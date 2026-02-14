Il caso Esperia ha preso piede a causa di un articolo di Wired pubblicato a fine gennaio 2026, seguito da un servizio di Report che ha approfondito la questione. La vicenda riguarda la diffusione di comunicazioni no-vax e le modalità con cui alcuni attivisti di destra promuovono queste idee sui social. In particolare, si sono moltiplicati gruppi online che condividono messaggi anti-sistema senza filtri ufficiali, coinvolgendo soprattutto giovani e persone insoddisfatte.

In principio è stato Wired, con un articolo di fine gennaio 2026, e poi Report che dedica un servizio a Esperia Italia, un progetto di comunicazione orientato a destra e basato, in prevalenza, sulla dimensione social. Canale media giovane sia perché giovani sono i suoi comunicatori e gestori, sia perché nasce, nella dimensione attuale, nel 2025. E se Report imbastisce la sua solita narrazione sospettosa e suggestiva, è più interessante rilevare, dal pezzo precedente di Wired, la cooperativa di sigle messe assieme per analizzare la fenomenologia di Esperia Italia: “Wired Italia, IrpiMedia e Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il caso Esperia e la comunicazione “grassroots” a destra in Italia

Questa settimana, Report ha dedicato un servizio al canale Esperia, molto attivo nella campagna per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

Nel caso Garofani, si delineano conseguenze sorprendenti: il capo comunicazione della Fabi sarà il primo a pagare.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Report, caso Esperia. Dettori: No finanziatori occulti, ecco i documenti; Caso Esperia: chi si nasconde dietro il progetto editoriale cresciuto (fin troppo rapidamente) su Instagram e TikTok; Report, caso Esperia. Dettori: No finanziatori occulti, ecco i documenti; L’impossibile verità social - Appunti.

Il caso Esperia e la comunicazione grassroots a destra in ItaliaQuello diretto da Gino Zavalani è un progetto basato, in prevalenza, sulla dimensione social. Insieme a Galt Media, Poveri Comunisti o Welcome to Favelas, mobilita i giovanissimi e presenta un messagg ... ilfoglio.it

Report, caso Esperia. Dettori: No finanziatori occulti, ecco i documenti(Adnkronos) - I riflettori di Report si sono accesi su Esperia, canale media dedicato alla politica e all'attualità, molto attivo nella campagna per il Sì in vista del referendum sulla riforma della g ... msn.com

Esperia. . Rai, politica e accuse di censura: dal caso del 2002 passato alla storia come “editto bulgaro” fino alle polemiche del 2026 su Pucci e Cerno. Date, ruoli, reazioni politiche e funzione della Commissione di Vigilanza RAI. Servizio pubblico e pluralismo: facebook