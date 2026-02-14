Il caso Albanese? L' Onu se ne lava le mani | Noi non possiamo rimuoverla

L'Onu respinge le richieste di dimissioni di Francesca Albanese, che si sono susseguite in tutta Europa dopo le sue dichiarazioni sulla Palestina. La causa è che la special rapporteur non dipende direttamente dal Segretario generale, ma risponde agli Stati membri, i quali possono decidere di sollevarla dall’incarico. In un documento ufficiale, l’organizzazione ha spiegato che la nomina e la rimozione sono competenza degli Stati e non dell’Onu stessa. La polemica si accende mentre Albanese continua a essere al centro di discussioni pubbliche.

"La special rapporteur Onu per la Palestina non dipende dal Segretario, bensì risponde agli Stati membri perché sono loro che l'hanno nominata e sono loro che, eventualmente, possono rimuoverla": le polemiche e le richieste di dimissioni da tutta Europa di Francesca Albanese? L'Onu se ne lava le mani. Dopo giorni di discussioni, il sottosegretario delle Nazioni Unite e capo dell'Ufficio per gli affari umanitari (Ocha) Thomas Fletcher parla pubblicamente della situazione della giurista italiana e le sue parole rischiano di infiammare ancora una volta le polemiche. Innanzitutto i legami tra Albanese e il Segretariato delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: "c'è una separazione netta".