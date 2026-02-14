Il casco dei campioni estratto a sorte

Aldo Drudi ha creato un casco speciale per i campioni, che è stato estratto a sorte tra i partecipanti alla corsa. La sua idea, realizzata con DID design, ha coinvolto piloti come Rossi, Bezzchi e Bagnaglia, che hanno dato il loro contributo personale al progetto. Il casco, unico nel suo genere, ha un design originale e dettagli che richiamano le loro carriere.

Un pezzo unico nato dal genio creativo di Aldo Drudi con la collaborazione di DID design, e dalla partecipazione al progetto dei grandi campioni, da Rossi a Bezzecchi e Bagnania, solo per citarne alcuni. E' il casco dei campioni che il Moto club Misano non ha voluto mettere all'asta, scegliendo, in modo democratico, di estrarre a sorte il fortunato fan che si porterà a casa un pezzo unico e di indiscutibile valore. Nei giorni scorsi nell'ufficio del sindaco di Misano alla presenza degli assessori Luca Dominici e Giuseppina Ferri si è svolta l'estrazione. Il numero vincente della lotteria avviata nel periodo natalizio appartiene a un residente di San Giovanni in Marignano.