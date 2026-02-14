Il Carnevale di Viterbo è il più antico d' Italia | la storia | VIDEO

Il Carnevale di Viterbo, il più antico d’Italia, si svolge da secoli grazie alla passione della comunità locale. Quest’anno, le strade della città si riempiono di maschere colorate e carri decorati, in un tentativo di recuperare le tradizioni di un tempo. La manifestazione attrae ancora oggi molti visitatori, desiderosi di vivere un pezzo di storia vivente.

Documenti d'archivio confermano il primato della Città dei papi. Dalle battaglie di piazza del '400 alla satira di frate Cipolla: la festa più "vecchia" d'Italia sta riconquistando il centro storico Il Carnevale di Viterbo non è mai stato solo una sfilata di maschere ma un'esplosione di identità cittadina che oggi, nel 2026, sta cercando di riprendere gli antichi fasti. Se un tempo erano i nobili e i popolani a sfidarsi a colpi di uova e farina nelle piazze medievali, oggi la scena è dominata da centinaia di figuranti, gruppi mascherati e carri allegorici che riportano la vita lungo il centro storico di Viterbo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Questa domenica a Foiano della Chiana parte il Carnevale più antico d’Italia.

Foiano della Chiana si prepara a rivivere il suo Carnevale più antico d’Italia.

