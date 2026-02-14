Il boom di Zalone ha salvato il cinema italiano? Non proprio

Checco Zalone ha portato al cinema italiano un successo senza precedenti, ma non si può dire che abbia salvato il settore. Il 25 dicembre, il film Buen Camino di Gennaro Nunziante e Zalone ha raggiunto numeri record, diventando il più visto di sempre nel nostro box office. Con oltre 75 milioni di euro incassati, ha superato anche Quo Vado? e attirato un pubblico enorme nelle sale.

Per alcuni addetti ai lavori questo sembra essere più che sufficiente per salvare il cinema italiano (attenzione: non ci stiamo riferendo solamente alla filiera produttiva, ma al cinema nella sua interezza). È vero che, nei primi mesi del 2026, i film italiani stanno andando bene. O comunque: meglio che in passato.