Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile

Il nosocomio Bambino Gesù di Roma ha confermato che il bambino di Napoli, che aveva ricevuto un cuore danneggiato, non può più ricevere un nuovo trapianto. La decisione arriva dopo aver valutato le condizioni del piccolo, che presenta danni irreversibili al cuore. Gli specialisti hanno spiegato che il danno è così esteso da rendere impossibile un nuovo intervento. La famiglia del bambino, che si era affidata a quest'ultima speranza, ora si trova di fronte a una realtà diversa.

AGI - "Secondo l'ospedale Bambino Gesù" il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, trapiantato con un cuore 'bruciato', " non è più trapiantabile ". Lo ha detto il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, alla trasmissione televisiva "Mi manda Raitre". La mamma del piccolo ricoverato a Napoli aveva chiesto un secondo parere all'ospedale pediatrico romano. Il piccolo Tommasino, 2 anni, è da oltre 50 giorni collegato a una macchina cuore-polmone dopo aver subito un trapianto di un cuore danneggiato. Bruciato durante il trasporto da Bolzano al Monaldi di Napoli, dove è ricoverato. I Nas, cui nel frattempo è stata affidata l'indagine che vede 6 operatori sanitari già nel mirino dei pm, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore poi risultato danneggiato da una errata conservazione con ghiaccio secco (anidride carbonica) nel trasporto da Bolzano al capoluogo campano, nonché di altra documentazione. 🔗 Leggi su Agi.it

Un bambino di Napoli di 2 anni e 4 mesi non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore, dopo che i medici dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma hanno confermato che il suo cuore è stato

L'ospedale Bambino Gesù ha annunciato che il bambino con il cuore danneggiato irreparabilmente non può più ricevere un trapianto, a causa delle gravi condizioni dell'organo.

