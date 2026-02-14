Igor volley domenica il derby con Cuneo

Igor Volley di Lorenzo Bernardi affronta Cuneo domenica alle 18 nel suo ultimo match casalingo di regular season. La partita si gioca al PalaIgor e sarà trasmessa in diretta su DAZN e Volleyball World TV. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica e mantenere vivo l’obiettivo playoff.

Per le azzurre, che dovranno fare ancora a meno di Taylor Mims, Indy Baijens e Giulia Leonardi, il match segna l'inizio di un nuovo tour de force che le vedrà in campo quattro volte in appena 11 giorni tra campionato e Champions League. Tre le ex della sfida: Noemi Signorile da parte cuneese (alla Igor nel biennio 2014-2016), Carlotta Cambi e Federica Squarcini (entrambe un anno in biancorosso) tra le fila novaresi.Carlotta Cambi (regista Igor Gorgonzola Novara): "I risultati dell'ultimo turno hanno fatto sì che questa partita metta in palio davvero molto: per noi la possibilità di difendere il quarto posto, che vogliamo tenerci stretto per avere un piccolo vantaggio di partenza in fase di playoff; per Cuneo, la necessità di uscire dalla zona pericolosa dopo una stagione vissuta sempre in maniera tranquilla.🔗 Leggi su Today.it La Igor Volley in trasferta contro Cuneo La Igor Volley suona la quinta di fila: battuta Cuneo Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Big match di campionato per la Numia Vero Volley Milano: domenica sarà sfida a Novara nel sold out del Pala Igor; Igor Volley, le azzurre superano Milano al tie-break; Igor Volley, tour de force di Serie A1: le zanzare ospiti a Macerata; Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT. Big match di Serie A1 per la Igor Volley: le zanzare ospitano MilanoSuper sfida per la Igor Volley Novara: le zanzare di coach Lorenzo Bernardi ospitano la Numia Vero Volley Milano. lavocedinovara.com La Igor Volley stende il Benfica, Costantini: «Questa gara ci dà consapevolezza»Veronica Costantini e coach Lorenzo Bernardi hanno commentato la vittoria della Igor Volley Novara sul Benfica Lisbona: le loro parole. lavocedinovara.com Igor Volley Novara (@IgorGorgonzolaNovaraVolley) facebook