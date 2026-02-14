Ieri in Campania | ribaltone sulle zone rosse De Luca accende la corsa a Salerno

Il governatore De Luca ha deciso di spostare alcune zone rosse in Campania, causando una riapertura delle tensioni politiche nella regione. La decisione è arrivata dopo settimane di discussioni e proteste da parte di alcuni comuni che chiedevano di rivedere le restrizioni. Nel frattempo, a Salerno, il clima si è fatto più acceso, con i cittadini che si preparano a nuove manifestazioni. Nel capoluogo irpino, invece, un intervento rapido dei soccorritori ha salvato un’anziana di 80 anni rimasta intrappolata nell’ascensore del suo palazzo.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di venerdi 13 febbraio 2026. Avellino – Grazie alla collaborazione tra i Vigili del Fuoco, l'Arma dei Carabinieri e il personale sanitario del 118, una 80enne è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata nell'ascensore di un palazzo del capoluogo irpino. (LEGGI QUI) Benevento – Far scoprire nuove voci e linguaggi musicali, e rafforzare il tessuto culturale della città consolidando, al contempo, il ruolo degli spazi indipendenti come presìdi di creatività e partecipazione. E' l'obiettivo di ' Ossigeno ', associazione culturale di Benevento, che ha organizzato una nuova rassegna che prende il via questa sera: un ciclo di quattro appuntamenti dal vivo dedicato alla musica emergente e, in particolare, a una scena tutta al femminile.