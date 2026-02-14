Identikit di una sconfitta

Nicola Gratteri afferma che la magistratura si sta facendo politica, e non la politica interferisce con la giustizia. Secondo lui, il voto “Sì” al referendum sarà deciso da mafiosi, corrotti, indagati e imputati, creando un quadro di confusione tra criminali e innocenti. La sua analisi si basa su segnali concreti di coinvolgimento di figure legate a casi di corruzione e criminalità organizzata.

NicolaGratteri -la dimostrazione togata che è la magistratura a fare politica e non la politica che interferisce con la magistratura- ha spiegato che voteranno «Sì» al referendum sulla Giustizia, nell’ordine: i mafiosi, i corrotti, gli indagati e gli imputati (mischiando allegramente criminali e presunti innocenti). Di certo voteranno «Sì» le centinaia di persone (circa) che da pubblico ministero accusò di un reato e poi furono assolte. E così, a questo punto, applicando la stessa deduzione logica del procuratore, diventa facile identificare anche chi voterà «No» (oltre alle persone perbene naturalmente). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

