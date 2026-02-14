i vescovi tornano a predicare il no il vice di zuppi sposa la toga rossa

Il vice di Zuppi, monsignor Francesco Savino, partecipa al congresso organizzato da Magistratura democratica, un evento che si concentra sullegge contro la ministra Nordio. Savino ha deciso di intervenire in un momento in cui i vescovi tornano a sostenere il No, rafforzando l’opposizione alla riforma giudiziaria e alla politica del governo. La presenza di un esponente della Cei al convegno dimostra come la Chiesa continui ad assumere una posizione critica sui temi della giustizia.

Monsignor F rancesco Savino, numero 2 della Cei, sarà al congresso anti Nordio curato da Magistratura democratica. Altro che imparzialità: in passato aveva fatto politica contro l’autonomia differenziata ed era pro immigrati. All’inizio di febbraio monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Jonio e vicepresidente Cei per il Sud, ha concesso una lunga intervista a Informazione Cattolica parlando del referendum sulla giustizia ed è apparso molto determinato: «La Chiesa non dà indicazioni di schieramento, ma richiama ciascuno al senso di responsabilità civica», ha detto. «Quando i cittadini sono chiamati ad esprimersi su passaggi che toccano l’architettura istituzionale, la partecipazione non è facoltativa. 🔗 Leggi su Laverita.info

Stefano Ceccanti mette in discussione il ruolo dei vescovi nel referendum.

