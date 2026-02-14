Una recente indagine rivela che molte baby gang in Italia sono composte da ragazzi benestanti, e non da giovani che rubano per fame. Da Treviso a Milano, i gruppi di minorenni agiscono in branco, spesso armati e senza timore di conseguenze. La presenza di armi e l’uso della violenza sono cresciuti negli ultimi mesi, coinvolgendo sempre più città del paese.

Se ne parla a Dritto e Rovescio su Rete4 e Paolo Del Debbio tenta, invano, di educare uno dei ragazzi che giustifica l’uso della violenza: “Di quelli che sono venuti qui e di quelli che abbiamo intervistato, che ormai sono centinaia, non ce n’è uno che mi abbia detto ‘io rapino, rubo e poi vado a spendere i soldi al supermercato. È questo il problema, i rapinatori sono tutti benestanti, non rapinano per mangiare, questo è un dato. Non rapinano perché sennò muoiono di fame, è un dato”. In suo sostegno anche il giornalista e speaker di Radio 24, Giuseppe Cruciani: “Non c’è nessuno che ruba per mangiare, non ce n’è uno”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “I rapinatori sono tutti benestanti, non rubano per mangiare”

A pochi giorni da Natale, aumentano in provincia di Padova gli episodi di violenza giovanile.

Due giovani sono finiti in manette dopo aver messo a segno due rapine in pochi minuti a Massa Carrara.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: nel blindato c'erano sei milioni di euro. Continua la caccia agli altri rapinatori; Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi: I carabinieri sono vivi per miracolo. Due arrestati; Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: conflitto a fuoco con i carabinieri, fermati due sospettati.

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, il video dall’alto dell’arresto di uno rapinatoriRapinatori armati di fucili hanno fatto esplodere e assaltato un portavalori sulla Brindisi-Lecce con fucili e chiodi sull’asfalto. Il colpo fortunatamente è fallito. Due uomini della banda di malvive ... msn.com

Tre rapinatori, uno minorenne, arrestati dai carabinieri dopo un inseguimentoTre rapinatori, di cui uno è minorenne, sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un colpo in un supermercato di Casandrino, in provincia di Napoli. (ANSA) ... ansa.it

+++ RAPINA AL CONAD +++ Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sono arrivati a bordo di un’utilitaria di colore scuro. Uno di loro è rimasto al volante con il motore acceso, mentre gli altri due, travisati e armati di pistola, sono entrati nel punto vendita facebook