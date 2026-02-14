I giovani musicisti del Liceo Palma di Massa si esibiscono nell’unità di Oncologia, portando musica direttamente ai pazienti. La collaborazione tra l’Asl Toscana Nord Ovest e il liceo permette ai ragazzi di suonare in ospedale, creando un momento di sollievo per chi affronta le cure. Quest’anno, l’evento si ripete con entusiasmo, rafforzando un’iniziativa che coinvolge studenti e medici.

E’ ormai una tradizione che si rinnova quella dei concerti in Oncologia nell’ambito di Massa Carrara, resi possibili da una convenzione stipulata tra Asl Toscana nord ovest e il Liceo musicale Felice Palma di Massa. Per la quarta edizione della rassegna, cominciata l’11 febbraio, è stato allestito un cartellone molto nutrito che accompagnerà le pazienti e i pazienti dell’Oncologia apuana ogni mercoledì, fino al 27 maggio. Gli eventi si svolgono al mattino. A fine concerto i ragazzi passano a salutare gli ospiti nelle stanza. "Un’esperienza formativa importante – sottolineano dalla scuola – i ragazzi lavorano e studiano proprio per abituarsi alla performance, dunque è una naturale continuazione del loro percorso il dedicarsi a iniziative di questo tipo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ragazzi del Palma suonano in Oncologia

La Galleria Leonardo da Vinci di Massa si arricchisce grazie alla partecipazione degli studenti del Liceo artistico Palma.

Le campane suonano a festa e i bambini dell’oratorio sono in delirio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: I ragazzi del Palma suonano in Oncologia; Minori e 'ndrangheta, l'allarme di Di Palma: Non hanno un futuro aperto. Necessario un intervento culturale; Il Carnevale di Palma Campania è un'opera d'arte vivente con un'anima solidale.; Recuperare il senso del limite.

L'under 17 maschile di Andrea Lo Casto perde 3-0, ma a testa altissima. I ragazzi hanno lottato su ogni pallone contro i favoriti, senza mai tirarsi indietro. Cuore, grinta e sacrificio non sono mai mancati. Bravissimi! Palma Team Volley Altavilla - Sportisola& facebook