I ragazzi del Palma suonano in Oncologia
I giovani musicisti del Liceo Palma di Massa si esibiscono nell’unità di Oncologia, portando musica direttamente ai pazienti. La collaborazione tra l’Asl Toscana Nord Ovest e il liceo permette ai ragazzi di suonare in ospedale, creando un momento di sollievo per chi affronta le cure. Quest’anno, l’evento si ripete con entusiasmo, rafforzando un’iniziativa che coinvolge studenti e medici.
E’ ormai una tradizione che si rinnova quella dei concerti in Oncologia nell’ambito di Massa Carrara, resi possibili da una convenzione stipulata tra Asl Toscana nord ovest e il Liceo musicale Felice Palma di Massa. Per la quarta edizione della rassegna, cominciata l’11 febbraio, è stato allestito un cartellone molto nutrito che accompagnerà le pazienti e i pazienti dell’Oncologia apuana ogni mercoledì, fino al 27 maggio. Gli eventi si svolgono al mattino. A fine concerto i ragazzi passano a salutare gli ospiti nelle stanza. "Un’esperienza formativa importante – sottolineano dalla scuola – i ragazzi lavorano e studiano proprio per abituarsi alla performance, dunque è una naturale continuazione del loro percorso il dedicarsi a iniziative di questo tipo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Galleria prende vita grazie ai ragazzi del Palma
La Galleria Leonardo da Vinci di Massa si arricchisce grazie alla partecipazione degli studenti del Liceo artistico Palma.
Ragazzi d’oro sul ghiaccio. Suonano le campane per Arianna e compagni
Le campane suonano a festa e i bambini dell’oratorio sono in delirio.
L'under 17 maschile di Andrea Lo Casto perde 3-0, ma a testa altissima. I ragazzi hanno lottato su ogni pallone contro i favoriti, senza mai tirarsi indietro. Cuore, grinta e sacrificio non sono mai mancati. Bravissimi! Palma Team Volley Altavilla - Sportisola& facebook