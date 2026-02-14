I Premi dei Veterani dello Sport di Salerno | ecco tutti i nomi
I Premi dei Veterani dello Sport di Salerno sono stati assegnati in un evento che ha visto protagonisti atleti e allenatori locali. La cerimonia si è tenuta presso il teatro comunale, dove sono stati consegnati riconoscimenti a chi ha ottenuto risultati eccezionali nel 2025. La sezione salernitana, dedicata a Guido Roma, ha celebrato i propri campioni con entusiasmo e partecipazione.
L’anno della Sezione salernitana dei Veterani dello Sport UNVS intitolata a Guido Roma si è aperto con la cerimonia di premiazione degli sportivi che si sono distinti nell’anno 2025. Il Premio “Andrea Fortunato” - Atleta dell’Anno 2025 è andato a Michela Landi, la schermitrice che si sta facendo largo ai massimi livelli anche delle competizioni internazionali. Il Presidente Giuseppe Forestiero si è aggiudicato il Premio “Domenico Varricchio” come dirigente dell’anno, per i brillanti risultati del “progetto” dell’ASD Salerno Rugby. Tecnico dell’anno 2025 (Premio “Aldo De Luca”) al maestro Vincenzo Casella (pugilato).🔗 Leggi su Salernotoday.it
