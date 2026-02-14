’I posti per i dipendenti? Sono saliti’ Sosta l’Asl replica con le cifre alla Uil

L’Asl ha risposto alle accuse della Uil FPL di Lucca, che aveva segnalato una mancanza di posti auto per i dipendenti dell’ospedale “San Luca”. La motivazione? I posti disponibili sono aumentati negli ultimi mesi, passando da 150 a 200, secondo i dati forniti dall’azienda sanitaria. La differenza si nota anche nelle aree di sosta, dove sono stati aggiunti circa 50 spazi, garantendo più comodità agli operatori.

Arriva a stretto giro di posta la risposta dell’ Asl dopo l’intervento del sindacato UIL FPL di Lucca sui posti auto per dipendenti all’ospedale “ San Luca ” di Lucca. L’Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce di aver attivato, tramite la direzione di presidio, un percorso virtuoso che ha già permesso di raggiungere risultati concreti. Infatti, e non è una “beffa”, è di soli pochi mesi fa l’accordo con il concessionario che ha portato da fine ottobre l’aumento di 50 stalli a titolo gratuito nel parcheggio “Visitatori 2” dell’ospedale. Questo potenziamento, che definire “danno” è quantomeno ingiusto, ha già portato un beneficio concreto che si è tradotto nell’aumento del numero storico di posti auto a disposizione dei dipendenti che sono passati complessivamente da 360 circa a oltre 440. 🔗 Leggi su Lanazione.it

