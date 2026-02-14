I missili Hf-3 di Taiwan

Qualche giorno fa, ho chiesto a un’amica che lavora in Cina se credeva davvero che i militari cinesi potessero lanciare un'invasione su Taiwan. Lei ha risposto che, secondo le sue fonti, le esercitazioni congiunte e i missili Hf-3 mostrano quali siano le reali intenzioni di Pechino. È un segnale chiaro delle tensioni crescenti tra i due paesi, con la Cina che aumenta la pressione militare nella regione.

Missili low cost per conquistare Taiwan: come funziona la strategia cinese In Cina si discute su come usare missili economici per conquistare Taiwan. Missili giapponesi a 100 chilometri da Taiwan. Ira di Pechino: "Superano la linea rossa" Taiwan Expands HF 2 and HF 3 Missile Arsenal with 232 New Systems Ecco come Taiwan vuole rafforzare la sua Marina contro la Cina. I missili Hf-3 di TaiwanGiorni fa chiedevo a un'amica, che vive e lavora in Cina, se secondo lei i cinesi invaderanno davvero Taiwan. Mi preoccupavo perché secondo me, tra tutte ... Il riarmo Giapponese in vista di un attacco cinese a Taiwan sta modificando i tempi del mercato delle armi. Investendo una fetta consistente di PIL (da 1 a 2%) in server computer e armi. La premier del Giappone ha sgombrato il campo da qualsiasi ambigu Negli Stati Uniti il Presidente Donald Trump ha firmato una legge di bilancio che include oltre 1,4 miliardi di dollari per la sicurezza di Taiwan. Questa legge, il Consolidated Appropriations Act del 2026, ha messo fine alla chiusura parziale del Governo statunit