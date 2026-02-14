I medici territoriali avvertono la Regione | Disponibili al dialogo ma conquiste sindacali non sono negoziabili

I medici di base in Puglia hanno deciso di protestare contro la Regione, perché sentono che le loro richieste non vengono ascoltate abbastanza. Dopo aver parlato con l'assessore Pentassuglia, vogliono chiarire che sono pronti a trattare, ma non rinunceranno alle loro rivendicazioni fondamentali. Un esempio concreto è la richiesta di aumentare il personale nei ambulatori, per garantire servizi migliori ai cittadini.

I dottori chiedono un cambio di passo concreto nelle relazioni con la Regione Puglia, esprimendo anche apprezzamento per le recenti interlocuzioni con l'assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia. È questa la linea emersa, oggi a Bari, durante la riunione del Tavolo Permanente unitario delle principali organizzazioni sindacali della medicina territoriale pugliese. Le organizzazioni sindacali hanno individuato cinque assi strategici di intervento. Il primo riguarda la riorganizzazione del 118 e dell'emergenza-urgenza, con la definizione di un nuovo accordo regionale capace di valorizzare i professionisti, attrarre nuove risorse umane e garantire condizioni di lavoro stabili, evitando un progressivo indebolimento del sistema con ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini.