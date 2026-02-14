Il teatro della Fondazione Leopolda a Follonica apre questa sera alle 21.15 con lo spettacolo intitolato

’Happy Birthday Lucchettino’ è il titolo dello spettacolo in programma oggi alle 21.15 a Follonica, nel teatro Fondazione Leopolda. Sul palco saliranno Luca Regina e Tino Fimiani (nella foto), il celebre duo comico sotto la regia del grande Domenico Lannutti e prodotto dalla ’LC eventi’. Dopo anni di tournée internazionale, il duo, definito dal quotidiano francese Le Figaro "gli Stanlio e Ollio italiani", torna in Italia con una produzione originale che unisce circo, teatro comico, magia e clown contemporaneo. ’Happy Birthday Lucchettino’ è un viaggio emozionante nella comicità e nell’ amicizia: ogni gag nasce da imprevisti trasformati in stupore, ogni pausa si carica di poesia e ogni sketch diventa celebrazione del tempo condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ’Lucchettino’ nella Fonderia Leopolda

Questa sera al teatro Fonderia Leopolda si tiene un nuovo spettacolo della stagione “La ricerca degli opposti”.

Il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospita in anteprima nazionale lo spettacolo “Totalmente incompatibili” con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

La straordinaria attualità della tragedia shakespeariana interpretata da Giacomo Giorgio, stella di "Mare fuori" venerdì 13 febbraio al Teatro Fonderia Leopolda facebook