I Lions con il presidente internazionale Singh in visita alla Nostra Famiglia

Il presidente internazionale dei Lions, A.P. Singh, ha visitato la sede della Nostra Famiglia, un'associazione che si occupa di assistenza ai bambini disabili, per portare il suo sostegno diretto e conoscere da vicino le attività quotidiane. Durante la visita, Singh ha incontrato operatori e famiglie, e ha assistito a una sessione di terapia con alcuni bambini, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà.

"Questa struttura è fiore all'occhiello di tutta la comunità sul fronte di assistenza e ricerca. Diversi i service con cui i club locali la supportano" Condurre il servizio e servire per condurre: con questa mission il presidente internazionale Lion A.P. Singh, accompagnato dal governatore distrettuale Lorenzo Terlera e da una numerosa delegazione di soci del territorio e di tutto il multidistretto Italia, ha fatto visita a La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.