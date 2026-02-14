i giudici britannici salvano i pro pal violenti

I giudici britannici hanno deciso di bloccare il divieto imposto dal governo ai sostenitori più radicali di Hamas, sostenendo che la legge contro il terrorismo non può essere applicata in modo così ampio. La decisione arriva dopo che tre giudici di alto livello hanno ritenuto ingiustificata la decisione governativa, che aveva portato alla messa al bando di “Palestine Action” l’estate scorsa. La sentenza si basa sulla convinzione che il provvedimento penalizzava anche atti di protesta pacifica, creando un precedente preoccupante.

Giudici contro governo nel Regno Unito. Tre togati di alto grado, senior judges secondo la nomenclatura inglese, hanno bocciato il decreto con cui la scorsa estate il governo di Keir Starmer aveva messo al bando il gruppo “Palestine Action” ai sensi della legge contro il terrorismo. L’Alta Corte d’Inghilterra ha così intimato al ministero degli Interni di Londra guidato dalla segretaria di Stato Shabana Mahmood di lasciar cadere nel vuoto la decisione presa da Yvette Cooper, passata nel frattempo alla guida del Foreign Office. Il tribunale ha dato dunque ragione alla cofondatrice di Palestine Action, la 31enne Huda Ammori, cittadina britannica di padre palestinese e madre irachena, secondo cui la decisione della signora Cooper ha violato i diritti della libertà di espressione e di assemblea protetti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il dibattito sulla proposta di Daspo per gli scontri al corteo pro Pal si intensifica, con Meloni che critica i giudici per aver respinto l'istanza.

Numerosi utenti italiani segnalano campagne occulte e invasive su app gratuite, con messaggi politici pro-Israele e pro-Hamas.

