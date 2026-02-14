I carabinieri trovano dei proiettili abbandonati su un marciapiede in via Principe Nicola

I carabinieri hanno scoperto 21 proiettili calibro 380 abbandonati su un marciapiede di via Principe Nicola. La scoperta è arrivata dopo una chiamata di un passante che aveva notato la busta abbandonata vicino a un cassonetto. I militari hanno subito raccolto gli involucri, che potrebbero essere collegati a episodi di violenza nella zona.

Le munizioni sono state poi poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il sequestro quale corpo di reato I carabinieri hanno rinvenuto, in via Principe Nicola, una busta di plastica con dentro 21 proiettili calibro 380. Il ritrovamento è avvenuto in seguito a una segnalazione al 112. Un passante ha ha infatti, indicato la presenza, in prossimità del marciapiede, di una busta ritenuta sospetta. I proiettili sono stati sequestrati. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza e l’eventuale collegamento delle munizioni con fatti di rilevanza penale. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nei controlli dei carabinieri a Pianura, i militari hanno trovato una pistola clandestina e diversi proiettili.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: I carabinieri di Tolmezzo trovano droga nascosta nello sciacquone del bagno in una scuola; I carabinieri lo trovano a bordo di un’auto di grossa cilindrata rubata: sedicenne denunciato; Carabinieri trovano in casa contanti e cocaina: due uomini in manette; Divieto di avvicinamento ma i carabinieri lo trovano davanti casa dalla ex: arrestato.

I carabinieri di Tolmezzo trovano droga nascosta nello sciacquone del bagno in una scuolaDurante i controlli volti al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani, i Carabinieri di Tolmezzo in collaborazione con la Polizia Locale di Gemona, hanno trovato ... rainews.it

Sfruttamento della manodopera clandestina: i Carabinieri trovano in un capannone al lavoro anche 8 ragazziniI Carabinieri di Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, hanno messo fine nelle scorse ore ad una situazione di grave sfruttamento del lavoro clandestino ... settenews.it

Brilla a partire dalle mani, dalle unghie: perché sono loro a riflettere il tuo carattere e raccontare chi sei! Via Principe Nicola 37 CT Via Francesco Crispi 241 CT Viale Ionio 106 CT facebook