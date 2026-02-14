I big di Sanremo cantano Azzurro davanti a Mattarella ma lui non si unisce al coro | la motivazione commuove il web

Durante l’udienza al Quirinale, i cantanti di Sanremo hanno interpretato “Azzurro” davanti a Mattarella, ma il presidente non ha partecipato al canto. La scena ha catturato l’attenzione sui social, dove molti hanno sottolineato la sua scelta di rimanere in silenzio. Un dettaglio che ha colpito gli utenti, considerato il clima di festa tra gli artisti.

Le sale del Quirinale hanno risuonato di note inaspettate quando i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 hanno varcato lo Scalone d’Onore per un’udienza ufficiale con il presidente Sergio Mattarella. Un momento istituzionale che si è trasformato in una festa spontanea, con artisti, conduttori e un Capo dello Stato che ha scherzato sulla propria intonazione con un aneddoto irresistibile. La delegazione guidata da Carlo Conti e Laura Pausini ha portato al Colle l’energia dell’Ariston, trasformando l’incontro formale in un in bocca al lupo collettivo e scanzonato. L’atmosfera si è fatta ancora più calda quando i cantanti, guidati proprio dalla Pausini, hanno improvvisato un coro sulle note di Azzurro, il classico intramontabile di Paolo Conte che da generazioni accompagna le estati italiane. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Durante una visita ufficiale al Quirinale, i cantanti di Sanremo 2026, guidati da Laura Pausini, hanno eseguito “Azzurro” davanti al presidente Mattarella, che ha risposto con una battuta ironica.

Il Presidente Sergio Mattarella ha ospitato oggi i cantanti in gara al Festival di Sanremo, tra cui Laura Pausini, per un momento musicale al Quirinale.

