i beffati in tribunale scarpe e vestiti di marca ma era tutta una maxi truffa

Un gruppo di truffatori è stato smascherato in tribunale: avevano creato un sistema per vendere scarpe e vestiti di marca falsificati, attirando clienti con offerte troppo allettanti. Utilizzavano pagine Instagram e siti web di settore per promuovere i loro prodotti, facendo sembrare tutto reale e affidabile. Una delle vittime aveva acquistato un paio di scarpe firmate, convinta di fare un affare, ma ha ricevuto solo merce contraffatta.

Si erano organizzati bene, con pagine Instagram e siti di settore per promuovere la vendita di scarpe e vestiti di marca attirando facilmente la clientela spinta da prezzi convenienti. Almeno una cinquntina sono state le vendite andate in porto con pagamento alla consegna che gli ignari acquirenti facevano in contrassegno per scoprire solo dopo aver aperto il pacco che la merce non era quella di valore che avevano scelto e comprato. Chi aveva ordinato scarpe da tennis si era ritrovato delle ballerine, altri scarpe vecchie e altri ancora scarpe di plastica con il tacco. Tra i beffati anche un ristoratore di Ancona che aveva ordinato due paia di scarpe Nike. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

