Hockey ghiaccio l’Italia torna sulla terra | secca sconfitta contro la Finlandia

L’Italia ha subito una pesante sconfitta contro la Finlandia nel terzo incontro del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra finlandese ha dominato fin dall’inizio, segnando quattro gol nel primo tempo, mentre gli italiani hanno tentato di reagire senza successo. La partita si è svolta domenica allo stadio di Cortina, attirando l’attenzione di molti tifosi presenti sugli spalti.

La Finlandia strapazza l'Italia nel terzo ed ultimo incontro valido per il raggruppamento B delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per ciò che concerne il torneo di hockey su ghiaccio maschile. Partita dal passivo pesante per gli uomini di coach Jukka Jalonen, sconfitti con un sonoro 0-11 subendo fondamentalmente almeno tre goal per tempo. Match dunque decisamente agevole per la compagine nordica, abile a passare in vantaggio al settimo minuto di orologio dopo un'ottima manovra d'azione terminata con Aho, il cui compito è solo quello di appoggiare in porta un assist perfettamente servito da Rantanen.