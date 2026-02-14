Hockey ghiaccio Italia travolta 11-0 dalla Finlandia | azzurri chiudono senza punti

La Finlandia ha schiacciato l’Italia con un punteggio di 11-0 a Santa Giulia, causando la fine del cammino degli azzurri nel girone B di Milano-Cortina 2026. La squadra finlandese ha dimostrato una superiorità tecnica evidente, segnando goal in modo continuo e lasciando gli italiani senza possibilità di reazione. La partita si è conclusa con un risultato pesante che riflette la differenza tra le due nazionali in questa fase della competizione.

Troppa differenza tecnica a Santa Giulia: la Finlandia domina 11-0 l'Italia nell'ultima gara del girone B di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri chiudono i Giochi con tre sconfitte su tre. Non c'è partita a Milano-Cortina 2026. L'Italia maschile dell'hockey su ghiaccio viene travolta 11-0 dalla Finlandia nell'ultima sfida del girone B e chiude così il proprio cammino olimpico con zero punti dopo le sconfitte contro Svezia, Slovacchia e Finlandia.