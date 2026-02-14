Hockey ghiaccio femminile l’Italia chiude una grande Olimpiade cedendo alle favorite americane

L’Italia ha perso contro le statunitensi nel torneo di hockey ghiaccio femminile, un risultato inevitabile contro una squadra molto più forte. Le azzurre hanno combattuto duramente, ma le avversarie hanno dominato sul ghiaccio, segnando più gol e controllando il gioco. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha sostenuto entrambe le squadre fino all’ultimo secondo.

Non poteva andare altrimenti. Ma anche questa sarà una sconfitta che verrà tanto ai fini del percorso. Come da pronostico, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile è stata eliminata dagli Stati Uniti per 0-6 in occasione dei quarti di finale validi per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una partita che, anche se per poco tempo, ha confermato tutto l'ottimo lavoro svolto dalle azzurre, costrette ad inchinarsi di fronte ad un avversario di tutt'altro livello. Davvero bellissima in tal senso l'Italia nel primo periodo che, malgrado la superiorità schiacciante da parte delle avversarie, tiene egregiamente botta difendendo con ordine e cercando di pungere al momento giusto.