Malika Ayane ha deciso di smettere di preoccuparsi di cosa pensano gli altri, dopo aver sentito il peso dei giudizi. La cantante, nota per la sua voce elegante e coinvolgente, porta ora in gara a Sanremo il brano «Animali Notturni». La canzone riflette un desiderio di libertà e di essere se stessi senza più paura di essere giudicati. Un pezzo che promette di catturare l’attenzione del pubblico con parole semplici e un ritmo coinvolgente.

( a skanews) — Malika Ayane, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano « animali notturni ». « Animali notturni è un brano bellissimo, divertente ma profondo. Come tutte le canzoni leggere, è un finto brano scemo. Parla di sentimenti, del rapporto con gli altri che si scelgono e di quanto conti relativamente l’impressione che gli altri hanno di noi. È un brano pieno di ritmi e di chitarre stupende: l’ispirazione parte dal funk soul degli anni 70 ». Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto A 5 anni dalla sua ultima partecipazione (vanta cinque presenze e numerosi Premi della Critica), Malika racconta così il suo legame con l’Ariston: «Sanremo per me è un posto bellissimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Ho smesso di chiedermi cosa pensate di me». Se vi siete mai sentite giudicate, "Animali Notturni" sarà il vostro nuovo inno

Qual è il livello di sicurezza percepito nella vostra città o nel vostro comune di residenza? Quali sono le principali preoccupazioni riguardo alla sicurezza urbana e alle aree considerate a rischio, come le zone rosse? Cosa pensate dell’installazione dei metal detector nelle scuole? In che ambiti, come sanità o sicurezza pubblica, riscontrate le maggiori criticità nella vostra realtà quotidiana? La vostra opinione aiuta a comprendere meglio le sfide attuali del territorio.

Malika Ayane si prepara a tornare sul palco dell’Ariston per la sua sesta volta a Sanremo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lewis Cope guarda indietro: ‘Non sono mai stato vittima di bullismo per aver indossato un vestito. I miei fratelli facevano boxe!’; Alberto Ravagnani, don Rava si confessa: Non potevo fingere sul celibato. Ecco perché ho lasciato il sacerdozio; L'ex concorrente di BBB Paulinha Leite parla dei suoi gemelli di quattro mesi e rivela quanto ha vinto alla lotteria; Alla fine ho modificato queste impostazioni nascoste di Gmail e vorrei averlo fatto prima.

Phil Collins: così ho smesso di bereLa battaglia. Phil Collins è stato costretto ad affrontare la sua dipendenza dall’alcol, rinunciando a bere completamente per oltre 18 mesi dopo aver contratto una forma di pancreatite che lo ha quasi ... 105.net

Selma Blair e la forza gentile di chi non si arrende: «Non ho mai smesso di lottare contro la sclerosi multipla»L’attrice, 53 anni, convive con la sclerosi multipla dal 2018: «Mi ci sono voluti anni, ma non ho mollato. Ora sono libera da ricadute e guardo al futuro con più gentilezza» ««Ci sono voluti molti ... iodonna.it

askanews. . #Sanremo , #MalikaAyane: "Animali notturni è divertente ma profondo" - #Sanremo2026 facebook

#Sanremo , #MalikaAyane: "Animali notturni è divertente ma profondo" - #Sanremo2026 x.com