Ho smesso di chiedermi cosa pensate di me Se vi siete mai sentite giudicate Animali Notturni sarà il vostro nuovo inno
Malika Ayane ha deciso di smettere di preoccuparsi di cosa pensano gli altri, dopo aver sentito il peso dei giudizi. La cantante, nota per la sua voce elegante e coinvolgente, porta ora in gara a Sanremo il brano «Animali Notturni». La canzone riflette un desiderio di libertà e di essere se stessi senza più paura di essere giudicati. Un pezzo che promette di catturare l’attenzione del pubblico con parole semplici e un ritmo coinvolgente.
( a skanews) — Malika Ayane, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano « animali notturni ». « Animali notturni è un brano bellissimo, divertente ma profondo. Come tutte le canzoni leggere, è un finto brano scemo. Parla di sentimenti, del rapporto con gli altri che si scelgono e di quanto conti relativamente l’impressione che gli altri hanno di noi. È un brano pieno di ritmi e di chitarre stupende: l’ispirazione parte dal funk soul degli anni 70 ». Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto A 5 anni dalla sua ultima partecipazione (vanta cinque presenze e numerosi Premi della Critica), Malika racconta così il suo legame con l’Ariston: «Sanremo per me è un posto bellissimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Malika Ayane si racconta prima del Festival: sarà in gara con il brano Animali Notturni, duetterà con Claudio Santamaria e porterà con sé i consigli di Ornella Vanoni
Malika Ayane si prepara a tornare sul palco dell’Ariston per la sua sesta volta a Sanremo.
