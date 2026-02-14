I caccia cinesi del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito popolare di liberazione hanno intercettato un aereo straniero con il radar, avvicinandosi a soli 800 metri sopra i cieli della regione. La manovra, durata pochi minuti, ha provocato una forte reazione delle autorità e ha attirato l’attenzione internazionale. L’episodio, rimasto nascosto per settimane, si è verificato in un momento di crescente tensione tra Cina e paesi vicini.

I caccia cinesi del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito popolare di liberazione hanno agganciato con il radar un aereo stealth straniero a una distanza di 800 metri nei cieli sotto la loro giurisdizione operativa, in un episodio reso pubblico soltanto adesso. A riferirlo è un account affiliato al PLA Daily, il quotidiano ufficiale delle forze armate di Pechino, che parla di un confronto ravvicinato conclusosi con il disimpegno del velivolo straniero dopo una serie di manovre evasive. Non sono stati precisati né la data esatta né il punto preciso dell’intercettazione, ma l’area di competenza del comando comprende il Mar Cinese Orientale e i cieli attorno a Taiwan, uno dei principali fronti di tensione tra Pechino e Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Hanno agganciato un aereo straniero": alta tensione in Cina

Taipei ha ricevuto i primi sistemi missilistici Harpoon terrestri, un passo che alza la tensione in Asia.

Una formazione congiunta di bombardieri russi e cinesi ha sorvolato il Mar del Giappone e l'Oceano Pacifico occidentale, avvicinandosi alle coste di Giappone e Corea del Sud.

