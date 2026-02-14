Il film “Hamnet” ha fatto salire vertiginosamente le vendite del romanzo di Maggie O’Farrell, che racconta la storia di William Shakespeare e di sua moglie Anne. La pellicola ha attirato l’attenzione di molti spettatori, spingendoli a cercare il libro per scoprire i dettagli nascosti dietro la trama. In negozi e librerie, le copie del romanzo sono scomparse rapidamente dagli scaffali, segno di un forte interesse per questa versione romanzata della vita del Bardo.

Il successo del film Hamnet, ha alimentato l’interesse per il romanzo scritto da Maggie O’ Farrell sulla storia di Shakespare e sua moglie, dal quale si è partiti per indagare le dietrologie al dramma più famoso della letteratura: l’ Amleto. Le vendite del libro sono aumentate di sette volte e il romanzo ha scalato la classifica dei best-seller nel Regno Unito, raggiungendo il secondo posto. “È davvero complementare”, afferma Higgs. “Vedere questa storia al cinema fa sì che molte persone vogliano tornare a leggere il libro o a leggerlo per la prima volta. È un circolo virtuoso”. L’idea di un adattamento per il romanzo di Maggie O’Farrell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Hamnet’ fa schizzare le vendite del romanzo di Maggie O’Farrell

La scrittrice Maggie O'Farrell torna a far parlare di sé, questa volta con il suo nuovo romanzo che diventa un film.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Perché la scena finale di Hamnet ti fa venir voglia di rivedere tutto il filmBella e straziante come poche, la fine di Hamnet provoca una sorta di strano e potentissimo attaccamento alla pellicola. Ecco come si spiega la cosa ... gqitalia.it