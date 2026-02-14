Lewis Hamilton ha portato sul palco il suo nuovo brano insieme a Luché, cercando di uscire dalla crisi con la Ferrari. Nel frattempo, Frédéric Vasseur si impegna con Enrico Nigiotti in una canzone malinconica, ma piena di speranza, che riflette la voglia di rinascita del team. La Ferrari, considerata un’opera d’arte, si prepara a ripartire, mentre Piero Ferrari, protagonista di questa settimana, si confronta con Patty Pravo in un duetto che ha fatto parlare.

Segue da pag. 6 E mentre Lewis Hamilton sale sul palco con Luché per uscire dal Labirinto nel quale è finito con la Ferrari, Frédéric Vasseur, con Enrico Nigiotti, s’impegna in un malinconico Ogni volta che non so volare che, però, lascia spazio alla speranza, perché comunque il Cavallino, e tutto il mondo Ferrari, sanno di essere un’opera d’arte, appunto Opera, e Piero Ferrari, uomo copertina di questo numero, vale anche un duetto con Patty Pravo. Al calcio ci conduce Chiello – alias evocativo – con Ti penso sempre, che interpreta con Rino Gattuso: il pensiero fisso è al Mondiale. Michele Bravi, per noi assieme a Gabriele Gravina, porta sul palco Prima o poi, uno sguardo sull’inadeguatezza, ciò che da qualche anno prova la Nazionale, che prima o poi ai Mondiali ci tornerà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Hamilton e Vasseur, musica nuova per la Ferrari Tare convince Maignan, Fedez e Masini per Elkann Chiello è il nome giusto per spingere Gattuso. Esposito in Meta. Berardi Da Vinci. Il lancio di J-Ax

In questa panoramica, si esplorano le diverse interpretazioni dei 30 big in gara, tra generi musicali vari e temi che spaziano dall’amore all’esplorazione di sé, evidenziando la varietà artistica presente nell’attuale scenario musicale.

