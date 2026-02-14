Hai la stoffa da manager poi ti mandano a vendere caffè porta a porta | mi sono infiltrata nel business dei colloqui ' opachi'

Un episodio ha svelato come alcune aziende romagnole, specializzate nel settore delle capsule di caffè, organizzino colloqui di lavoro poco trasparenti. Durante le selezioni, ai candidati viene detto semplicemente:

Una telefonata inattesa, colloqui senza risposte e un lavoro che cambia volto a ogni step. Così funziona il reclutamento che non dice mai fino in fondo cosa stai accettando Contattata per un lavoro che non avevo cercato, ho partecipato a una selezione che prometteva ruoli manageriali e prospettive di carriera. Colloquio dopo colloquio, però, il quadro si è fatto sempre più opaco tra promesse economiche, percorsi che si intrecciano e un business che emerge solo in un secondo momento: quello della vendita di cialde di caffè porta a porta. Con Dossier ForliToday scopriamo quali meccanismi si nascondono dietro questi metodi di reclutamento sempre più diffusi anche in Romagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it

