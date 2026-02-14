Guide in Piazza dei Miracoli tra borseggi e abusivi AGT | Bene la reintroduzione della Polizia turistica

Giornata di tensione in Piazza dei Miracoli, dove guide turistiche e visitatori si sono trovati a fronteggiare borseggi e presenze di abusivi. La presidente delle Guide Turistiche di Pisa, Alessandra Aleppo, ha accolto con soddisfazione la decisione di reintrodurre la Polizia turistica, auspicando un miglioramento della sicurezza. Durante l’incontro con il nuovo comandante della Polizia municipale, Gionata Gualdi, e l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini, si è discusso di strategie per tutelare i turisti e ripristinare un ambiente più tranquillo.

Soddisfazione espressa dalla presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Pisa Alessandra Aleppo per l'esito dell'incontro, avvenuto congiuntamente ad altre associazioni, con il nuovo comandante della Polizia municipale Gionata Gualdi e l'assessore al Turismo Paolo Pesciatini.