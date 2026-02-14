Guide in Piazza dei Miracoli tra borseggi e abusivi AGT | Bene la reintroduzione della Polizia turistica

Soddisfazione espressa dalla presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Pisa Alessandra Aleppo per l'esito dell'incontro, avvenuto congiuntamente ad altre associazioni, con il nuovo comandante della Polizia municipale Gionata Gualdi e l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini. "I punti chiave.🔗 Leggi su Pisatoday.it

L'Associazione Guide Turistiche di Pisa ha accolto con entusiasmo il ritorno della Polizia Turistica, deciso dopo un incontro tra le guide e l’amministrazione comunale.

