Guide in Piazza dei Miracoli tra borseggi e abusivi AGT | Bene la reintroduzione della Polizia turistica
Alessandra Aleppo, presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Pisa, denuncia che le guide in Piazza dei Miracoli devono affrontare borseggi e venditori abusivi, cause di disagio per i visitatori. La sua soddisfazione deriva dalla recente decisione di reintrodurre la Polizia turistica, che aiuterà a garantire maggiore sicurezza e ordine nella zona. Un esempio concreto è l'installazione di nuove telecamere di sorveglianza, che secondo gli operatori potrebbe limitare i comportamenti illeciti.
Soddisfazione espressa dalla presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Pisa Alessandra Aleppo per l'esito dell'incontro, avvenuto congiuntamente ad altre associazioni, con il nuovo comandante della Polizia municipale Gionata Gualdi e l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini. "I punti chiave.🔗 Leggi su Pisatoday.it
L'Associazione Guide Turistiche plaude alla reintroduzione della Polizia Turistica
L'Associazione Guide Turistiche di Pisa ha accolto con entusiasmo il ritorno della Polizia Turistica, deciso dopo un incontro tra le guide e l’amministrazione comunale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
