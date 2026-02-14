Sabato 14 febbraio 2026, Sky Cinema trasmette il film Dragon Trainer in versione live action, creando grande attesa tra gli appassionati. La scelta di proporre questa pellicola in prima serata mira a coinvolgere un pubblico di tutte le età, portando sullo schermo un’interpretazione nuova di un classico amato. La trasmissione avverrà su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21, offrendo l’opportunità di rivivere le avventure di Hiccup e Sdentato in modo diverso.

Sky Cinema accende il prime time con Dragon Trainer in versione live action su Sky Cinema Uno e NOW, portando sullo schermo l’universo DreamWorks di Hiccup e Sdentato Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Dragon Trainer porta sullo schermo in versione live action l’universo nato dall’iconico film DreamWorks, con la regia di Dean DeBlois. Al centro c’è Hiccup, giovane vichingo intelligente e fuori dagli schemi, che stringe un legame. su Digital-News.it Sky Cinema accende il prime time con Dragon Trainer in versione live action su Sky Cinema Uno e NOW, portando sullo schermo l’universo DreamWorks di Hiccup e Sdentato. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Dragon Trainer, Sabato 14 Febbraio 2026

Sabato sera su Sky Cinema e NOW si accendono i titoli di punta.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Guida tv 9 febbraio 2026, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 6 febbraio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 13 febbraio, programmi da non perdere in chiaro e su Sky; Guida tv 11 febbraio, cosa c’è stasera in televisione: programmi in chiaro e su Sky.

Guida TV Sky NOW 8 - 14 Febbraio 2026: Tre Ciotole, La Diaspora delle Vele, Elvira Notari - Oltre il SilenzioIl punto di riferimento per la TV Digitale in Italia: scopri i Palinsesti aggiornati di Sky, DAZN e Digitale Terrestre, le ultime notizie su Sport e Streaming. digital-news.it

Domani in TV su Sky Cinema SuspenceScopri la programmazione televisiva di Sky Cinema Suspence con tutte le informazioni sui programmi in onda durante la giornata per sapere cosa fanno e cosa c'è da vedere domani in TV su Sky Cinema ... movieplayer.it

Sky Wifi + Sky TV + Sky Cinema a 35,90€ al mese anziché 68,90€ al mese. Sconto valido per 18 mesi. Passa in negozio. facebook

“Ritorneranno mai quei momenti” #TreCiotole disponibile in esclusiva su Sky Cinema e on demand x.com