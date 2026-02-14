Guida senza patente in stato di ebbrezza e in possesso di sostanze stupefacenti | controlli a tappeto durante il Carnevale di Ivrea

Da torinotoday.it 14 feb 2026

Durante il Carnevale di Ivrea, i carabinieri hanno fermato un uomo che guidava senza patente, sotto l’effetto di alcol e con droghe nel sangue. Il fatto è avvenuto nel centro storico, dove i controlli sono stati rafforzati per garantire la sicurezza dei festeggiamenti. I militari hanno sottoposto il conducente a un test alcolemico e a un prelievo di sostanze stupefacenti, trovandolo positivo.

L'esito dei controlli straordinari dei carabinieri estesi a tutto il territorio durante la storica festa: sottoposti ad alcol test oltre 150 conducenti Proprio per permettere allo storico Carnevale di avere luogo lontano da problemi di diversa natura, la Compagnia dei Carabinieri di Ivrea ha intensificato negli ultimi giorni i controlli nell'eporediese. Un'attività straordinaria che, nella sola nottata di giovedì 12 febbraio, Giovedì Grasso, ha portato al controllo di 230 persone, con 170 conducenti d'auto sottoposti ad accertamento alcolemico. Controlli straordinari a tappeto e un alto numero di irregolarità.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

