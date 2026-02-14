Guida senza patente in stato di ebbrezza e in possesso di sostanze stupefacenti | controlli a tappeto durante il Carnevale di Ivrea

Durante il Carnevale di Ivrea, i carabinieri hanno fermato un uomo che guidava senza patente, sotto l’effetto di alcol e con droghe nel sangue. Il fatto è avvenuto nel centro storico, dove i controlli sono stati rafforzati per garantire la sicurezza dei festeggiamenti. I militari hanno sottoposto il conducente a un test alcolemico e a un prelievo di sostanze stupefacenti, trovandolo positivo.