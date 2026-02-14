Il ministro degli Esteri Tajani afferma che la sicurezza in Ucraina dipende molto dall'impegno degli Stati Uniti, soprattutto sulla difesa aerea. La sua dichiarazione arriva dopo aver visitato Monaco, dove ha incontrato rappresentanti europei e canadesi, sottolineando che tutti sono pronti a sostenere Kiev in questa fase delicata. Nei discorsi pubblici, Tajani ha evidenziato come il supporto internazionale sia fondamentale per rafforzare le capacità di difesa ucraine e per mantenere stabile la regione.

(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 "Sull'Ucraina è emersa l'unità degli europei e dei canadesi, nonché dei britannici nel continuare a sostenere Kievin questo momento difficile di inizio di trattativa. Per quanto riguarda l'Italia, anche con Zelensky ci siamo soffermati, durante e dopo, a parlare di quello che noi possiamo fare per il settore energetico per alleviare le difficoltà che ci sono dopo gli attacchi russi alla rete elettrica. Noi abbiamo già inviato boiler e generatori e continueremo a inviarli. Per quanto riguarda invece la fase successiva alla trattativa, l'altro tema sul quale sono intervenuto è quello della sicurezza.🔗 Leggi su Open.online

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani dice che gli Stati Uniti devono impegnarsi di più sulla difesa aerea in Ucraina.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina, Tajani: Per garantire sicurezza serve impegno Usa soprattutto su difesa aerea - Il video; Giorno del Ricordo. Partecipazione del Ministro Tajani e della rete diplomatica alle commemorazioni; Conferenza di Monaco, negoziati territoriali e sicurezza energetica in Ucraina le priorità per l’Italia; Armi all'Ucraina, Tajani: I vannacciani sono ininfluenti.

Guerra Ucraina, Tajani: Per garantire sicurezza serve impegno Usa soprattutto su difesa aerea(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 Sull'Ucraina è emersa l'unità degli europei e dei canadesi, nonché dei britannici nel continuare a sostenere Kievin questo momento difficile di inizio di trat ... quotidiano.net

Conferenza di Monaco al via, presenti Crosetto e Tajani. Riarmo europeo, guerra in Ucraina e... Tutti i temi sul tavoloLa sessantaduesima edizione della Conferenza della Sicurezza di Monaco si apre all'ombra delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e ... affaritaliani.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Zelensky si dia una mossa”. Rubio salta vertice con leader europei x.com

La guerra in Ucraina non ha solo colpito le persone, ma anche gli animali. Un nuovo studio sui cani randagi rivela gli effetti devastanti del conflitto: https://fanpa.ge/ykQyy facebook