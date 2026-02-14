Gubbio si gode la vittoria | È un successo del gruppo

Il Gubbio si è preso i tre punti contro la Vis Pesaro grazie a un gol decisivo, dimostrando che il risultato è frutto del lavoro di squadra. La vittoria di mercoledì scorso ha dato nuova energia alla squadra, che ora occupa la nona posizione in classifica con 32 punti. I tifosi, presenti allo stadio, hanno festeggiato con entusiasmo il successo, che permette ai rossoblù di guardare con più fiducia alle prossime sfide.

È una vittoria pesantissima quella ottenuta dal Gubbio nel turno infrasettimanale di due giorni fa. L’1-0 inflitto alla Vis Pesaro nello scontro diretto è linfa vitale per il morale e per la classifica, che ora vede i rossoblù al nono posto a 32 punti con uno sguardo ben diverso. "Nel primo tempo siamo stati meno ficcanti al di là di due occasioni, contro una buona squadra: i cambi dalla panchina hanno fatto la differenza, oltre al cuore anche la qualità abbiamo messo", ha detto mister Di Carlo nel post match. E prosegue parlando dell’episodio dubbio a metà secondo tempo: "Se viene valutato così un calcio di rigore non dato, è già la seconda volta, contro la Ternana è andato a vedere un rigore che non c’era, oggi mano netta non ci ha dato rigore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Gubbio torna a sorridere nel campionato di Serie C, conquistando una vittoria importante al

