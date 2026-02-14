Grotte di Auletta-Pertosa riaprono la Sala Paradiso e la Sala delle Spugne

Le Grotte di Auletta-Pertosa annunciano la riapertura della Sala Paradiso e della Sala delle Spugne, dopo mesi di lavori di restauro. Per questa stagione, i visitatori potranno esplorare di nuovo questi ambienti unici, che ospitano formazioni calcaree e organismi marini fossili. La riapertura rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio speleologico della zona, attirando appassionati e turisti.

La nuova stagione inaugurata con Mario Tozzi, primo “traghettatore dell’anno”, nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione Si apre con un annuncio di grande suggestione la nuova stagione delle Grotte di Pertosa-Auletta: nei prossimi mesi torneranno progressivamente visitabili la Sala Paradiso e la Sala delle Spugne, due ambienti di straordinario valore naturalistico e scientifico che saranno restituiti al pubblico dopo un articolato lavoro di ripristino e valorizzazione. Presentati inoltre i nuovi interventi per l’accessibilità del Museo Speleo-Archeologico e confermato il ruolo strategico del Museo del Suolo di Pertosa nella divulgazione ambientale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Le Grotte dell'Angelo di Pertosa-Auletta, celebre sito speleologico, si arricchiscono di nuove scoperte grazie a recenti campagne di ricerca.

A fine gennaio 2026, riprendono gli scavi nelle Grotte di Pertosa-Auletta.

