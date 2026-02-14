Google Translate ha cambiato funzione a causa di una tecnica chiamata prompt injection, che permette di trasformarlo in un chatbot in stile Gemini. Ora, inserendo comandi specifici, l’app può rispondere alle domande come un assistente virtuale, offrendo risposte più conversazionali e personalizzate. Questa novità si nota soprattutto quando gli utenti sperimentano con comandi dettagliati, ottenendo risposte più articolate rispetto alla semplice traduzione.

Google Translate sta mostrando una capacità inaspettata: non è più solo un traduttore automatico, ma può comportarsi come un chatbot AI improvvisato quando viene utilizzato nel modo giusto. La scoperta è semplice nella tecnica, ma ha già acceso dibattiti su limiti, sicurezza e potenzialità degli assistenti conversazionali. Negli ultimi giorni alcuni utenti hanno notato che la modalità avanzata di Google Translate può rispondere a domande come farebbe Gemini o ChatGPT, invece di limitarsi alla semplice traduzione. Il meccanismo sfruttato si chiama prompt injection: al testo da tradurre si aggiunge un testo già nella lingua di destinazione che contiene una domanda diretta. 🔗 Leggi su Billipop.com

Nei giorni scorsi, Google ha confermato che il suo progetto Gemini AI è stato preso di mira da hacker che cercano di clonarlo.

Google Translate ha causato confusione tra gli utenti di chat.

