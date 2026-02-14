Google gemini è giù o non funziona ecco come risolvere

Google Gemini ha problemi di funzionamento e gli utenti segnalano difficoltà nell'accedere al servizio. La causa sembra essere un guasto tecnico che interessa l'intera piattaforma, rendendo impossibile l’uso normale della chat. Alcuni utenti riferiscono che il sistema si blocca o risponde lentamente, soprattutto durante le ore di punta.

recenti problemi indicano che google gemini non sta funzionando in modo fluido, mostrando criticità diffuse e non limitate a gruppi specifici di utenti. le segnalazioni descrivono un down generalizzato, con l’AI incapace di portare a termine prompt o richieste, anche le più semplici. gemini down, non funziona correttamente per molte persone da venerdì. ciò che sembrava essere un problema isolato a venerdì si protrae in queste ore, generando frustrazione tra coloro che dipendono dall’assistente per intuizioni rapide, compiti e attività lavorative. gli utenti riferiscono che l’interfaccia si carica senza difficoltà, mentre i prompt entrano in un loop di elaborazione persistente, senza fornire risposte. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Questa mattina molti utenti italiani si sono trovati di fronte a un problema: ChatGPT non funziona.

